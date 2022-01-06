Набережные Челны, Татарстан, 6 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Татарии в заколоченной трубе, по которой спускаются дети с горки, застрял пятилетний мальчик. Вытащить ребенка из нее смогли только с помощью прохожих. Об инциденте, произошедшем во дворе одного из домов в поселке ЗЯБ города Набережные Челны, стало известно из соцсетей. Республиканская прокуратура отреагировала на сообщение.

Галина Огаркова Детская горка

Надзорному ведомству удалось выяснилось, кем обслуживается данная игровая зона. В обязанность ответственной организации входит обеспечение безопасности жизни и здоровья жильцов, а также содержание детских площадок на придомовых территориях в надлежащем состоянии.

После вмешательства прокуратуры ответственные за площадку устранили выявленные нарушения, передает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, весной 2021 года во дворе дома по улице Гарифьянова в Казани в песок на детской площадке по пояс затянуло маленькую девочку.

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