Москва, , 10:01 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством. Поздравление патриарха опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В эту светлую ночь радуется все творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно — ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему — и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности — потому что Господь рядом с тобой», — говорится в тексте поздравления.

По его словам, подобного ощущения безопасности, защищенности и спокойствия людям очень не хватает сегодня, «когда губительное поветрие все еще вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу»: «Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими».

Патриарх напомнил о поведении Пресвятой Богородицы, которая в момент родов находилась в «стеснённых обстоятельствах», и подчеркнул, что её поведение и духовная сила отличаются «от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном цвете»: «Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже все сделал для нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на нее своими поступками — жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности».