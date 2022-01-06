Мельбурн, Австралия, 6 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Федеральный суд Австралии рассмотрит иск теннисиста из Сербии Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, по поводу решения местных властей о выдворении его из страны. Об этом 6 января сообщил журналист The Age Пол Саккал на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

По данным источника, в настоящее время сербский спортсмен находится в отеле «The Park», в котором временно пребывают лица, которые просят предоставить им убежище в Австралии и ожидают решения об этом.

Также указывается, что суд начнет рассмотрение иска Джоковича в 16:00 по местному времени (08:00 мск), при этом позднее стало известно, что слушание перенесено на два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что виза сербского теннисиста Новака Джоковича, накануне прилетевшего в Австралию для участия в турнире Australian Open, аннулирована австралийскими властями.

Отметим, Новак Джокович был вечером 5 января задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами, так как визы его команды на въезд в Австралию не предусматривают возможности попасть на территорию страны с медицинским освобождением от вакцинации от COVID-19.