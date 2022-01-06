Куньмин, Китай, 6 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Тридцать человек получили незначительные травмы по данным на 4 января после землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в уезде Нинлан провинции Юньнань на юго-западе Китая вечером 2 января, сообщает агентство Синьхуа.

izismile.com Землетрясение

По данным правительства округа, все раненые получают лечение и находятся под медицинским наблюдением, и никто из них не получил травм, угрожающих жизни. В результате землетрясения пострадали в общей сложности 26 797 человек в четырех городах, и 6848 человек из 1546 домохозяйств, чьи дома были повреждены, были переселены.

Электроснабжение, транспортные и телекоммуникационные услуги в районах, пострадавших от землетрясения, в значительной степени восстановлены. Тем временем тысячи палаток, одеял, складных кроватей и пальто были доставлены нуждающимся в пострадавших районах.

Очаг землетрясения находился примерно в 60 км от уездного центра Нинлан в городе Лицзян в 110 км от Старого города Лицзян, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Землетрясение произошло на глубине 10 км, сообщает Сейсмологический центр Китая (CENC).