Пекин, , 09:53 — REGNUM Китай обнародовал план по предотвращению загрязнения почвы и подземных вод и защите окружающей среды в сельской местности в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Экология Алена Телегуз

В плане, совместно опубликованном Министерством экологии и окружающей среды, Национальной комиссией по развитию и реформам и пятью другими правительственными органами, подробно изложены задачи по решению ключевых проблем в борьбе с загрязнением почвы и подземных вод, а также по совершенствованию экологического управления в сельском хозяйстве и сельских районах.

Согласно плану, страна активизирует свои усилия по борьбе с источниками загрязнения сельскохозяйственных угодий, предотвращению загрязнения почвы промышленными и горнодобывающими предприятиями, а также по усилению контроля и ликвидации загрязнения почвы на строительных площадках.

В стране будет создана система управления предотвращением и контролем загрязнения подземных вод, улучшена очистка бытовых сточных вод и бытового мусора в сельской местности, а также обеспечена безопасность источников питьевой воды для сельских жителей, говорится в сообщении.

Также будут предприняты усилия по ужесточению надзора за окружающей средой, укреплению правоохранительных органов в борьбе с загрязнением окружающей среды и усилению научно-технической поддержки охраны окружающей среды, говорится в нем.