Лондон, 6 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Британские медики Cancer Research UK (благотворительная организация, занимающаяся исследованием онкологии) рассказали, какую пряность необходимо включить в рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с развившимся раком. Об этом 6 января пишет Daily Express.

cgdsro Куркума

Куркумин, являющийся активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск развития рака и останавливает рост опухоли, заявили медики.

Благодаря высокой концентрации антиоксидантов куркуму назвали убийцей рака». Ученые заметили, что в странах, активно использующих данную специю, количество людей с онкологией значительно ниже.

Ранее ученые из Бразилии выяснили, что полифенол куркумин, содержащийся в корнях куркумы, является потенциальным противовирусным средством для лечения COVID-19.