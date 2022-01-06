Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 77 210.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 93 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 71 871 пациентов, в том числе 122 за последние сутки. Число контактных лиц, по состоянию на 6 января, составляет 6897 человек.