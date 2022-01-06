Вашингтон, 6 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Keith Allison Брэдли Бил

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 111:114.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Билл, набравший в матче 27 очков. Его одноклубник — защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набрал 26 очков.

В составе «Хьюстона» наиболее результативным оказался форвард Кристиан Вуд, который оформил во встрече дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Хьюстон» 8 января примет у себя клуб «Даллас Маверикс», а «Вашингтон» в этот же день на выезде встретится с командой «Чикаго Буллз».