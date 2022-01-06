Москва, 6 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Облачная погода, снег ожидаются в столице России Москве 6 января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

«Температура воздуха в Москве около нуля, по области −2… +3», — сказал он.

Такая температура на 6 градусов выше положенного по норме — «у нас оттепельная погода, и в этом году это первая оттепель», отметил он.

Ветер будет юго-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст. — что ниже нормы.