Ртищево, Саратовская область, 6 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Жительница города Ртищево Саратовской области пострадала от действий мошенников и лишилась 900 тыс. рублей. По заявлению пострадавшей организована проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Женщина пояснила, что в ноябре 2021 года ей позвонил незнакомец и предложил вложиться в акции. Мужчина представился работником известной энергетической компании. Женщина поверила ему и оформила кредит на себя и на супруга, часть средств одолжила у знакомых, а затем всю сумму в размере 900 тыс. рублей перевела на указанные злоумышленником счета.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове от деятельности семи мошенников пострадали 43 человека. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей.

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