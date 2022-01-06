Москва, 6 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Гил Вега — директор по информационной безопасности компании Veeam — рассказал о пяти видах мошенничества, популярных в новогодние праздники.

Don Hankins Интернет-мошенничество

По его словам, как передает «Прайм», злоумышленники могут направить поддельные уведомления о доставке. Эксперт рекомендует относится к каждому такому сообщению с осторожность и не переходить в по ссылкам.

Еще один вид мошенничества связан с поддельными сайтами продавцов, на которых представлены товары и услуги «с заманчивыми условиями». Оформляя покупку на таком сайте можно лишиться денег на счету.

Стоит относиться с осторожностью и к рассылке подарочных сертификатов, карт, купонов. Также злоумышленники могут выдавать себя за благотворительные организации или создавать фальшивые туристические предложения.

Чтобы защититься от мошенников эксперт рекомендует проявлять бдительность: при получении неожиданного предложения следует дважды проверить URL сайта, с которого оно поступило, и изучить, достоин ли продавец доверия. Для онлайн-покупок лучше завести отдельную карту и установить на нее лимит.