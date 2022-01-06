Кяхтинский район, Бурятия, , 09:36 — REGNUM В Бурятии ликвидированы очаги заражения нодулярным дерматитом скота в сёлах Бурдуны, Усть-Киран и Билютай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Коровы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Как отмечается, к 5 января уничтожено почти всё поголовье больных и контактных животных методом эвтаназии, трупы сжигаются. Скот выкупается у владельцев по фиксированным среднерыночным ценам. Окончательная ликвидация вспышки инфекции планируется в течение 1−2 дней.

Следующим этапом станет тотальная вакцинация животных — в регион уже поступило 200 тыс. доз вакцины.

«В первой очереди будут вакцинированы здоровые животные в неблагополучных районах Бурятии (Кяхтинский, Бичурский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы), находящиеся в радиусе 40 км от очагов заражения, во второй очереди — все поголовье пораженных 4 районов, и в третьей очереди — все поголовье республики», — отметили в ведомстве.

Напомним, вспышка опасной инфекции сельскохозяйственных животных в двух районах была зафиксирована в конце декабря 2021 года. На её ликвидацию были мобилизованы ветврачи из семи районов. Ситуацию взял под личный контроль глава республики Алексей Цыденов.

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