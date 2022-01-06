Москва, 6 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Человек должен жить 100 лет, заявил академик РАН Лео Бокерия — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Kremlin.ru Лео Бокерия

«150 — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — отметил Бокерия в интервью РИА Новости .

По его словам, есть информация о женщине в Азербайджане, которая прожила якобы 180 лет, но во времена, когда она родилась, еще не было четких учетных записей, поэтому установить ее возраст невозможно.