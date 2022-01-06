Питтсбург, США, 6 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей забитыми голами отметились оформивший в матче дубль Брайан Раст (34-я минута, при игре 4×3 и 36-я), Сидни Кросби (53-я), Эван Родригес (53-я, в большинстве) и Брок Макгинн (59-я).

У «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Брэйден Шенн (21-я, в большинстве), Джордан Кайру (29-я) и Колтон Парэйко (44-я, при игре 4×4).

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко записал на свой счет в матче две результативные передачи, его коллеги по клубу — российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич, не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 7 января сыграет на выезде с клубом «Филадельфия Флайерз», а «Сент-Луис» днем позже примет у себя команду «Вашингтон Кэпиталз».