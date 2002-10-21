Тбилиси, 6 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный на шесть лет, призвал создать сайты с данными о чиновниках, прокурорах и судьях, которых подозревают в преступлениях. Своё заявление бывший лидер страны сделал в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Этих людей: судей, прокуроров, должностных лиц, которые разграбили Грузию и творят столько несправедливости, должны узнавать на улице и на них должно быть соответствующее реагирование, как на губителей страны и врагов благополучия каждого грузина», — написал экс-президент.

Он добавил, что у журналистов накопилось достаточно информации о прокурорах, которые ведут дела в отношении Саакашвили. По мнению бывшего президента, они ранее «необъяснимо обогатились». Политик призвал создать ситуацию, чтобы прокуроры вместо обвинителей стали обвиняемыми.

«Давайте создадим специальный сайт и напишем в отношении них обвинительные заключения», — заявил бывший грузинский лидер.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее он был заочно обвинён по двум уголовным делам и приговорён к шести годам лишения свободы. Он также проходит обвиняемым по трём уголовным делам. Его обвиняют в организации жёсткого разгона митинга протестующих в 2007 году, растрате бюджетных средств и незаконном пересечении границы.