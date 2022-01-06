Нур-Султан, 6 января 2022, 09:26 — REGNUM Полиция Алма-Аты сообщила, что десятки участников беспорядков ликвидированы при попытках штурма административных зданий, их личности идентифицируются. Об этом 6 января сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
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«Ночью экстремистскими силами предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы», — передает ее слова «Интерфакс».
Ранее военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты», произошла перестрелка. Позднее военные покинули площадь.