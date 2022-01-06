Сургутский район, Югра, 6 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Югре бывший глава сельского поселения заплатит 225 тыс. рублей за незаконно выловленную рыбу. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Ранее этот гражданин был осуждён за незаконный вылов трёх сибирских осетров и 23-х особей. Эти рыбы находятся в Красной книге РФ. Размер ущерба превысил 225 тыс рублей.

Сургутский транспортный прокурор потребовал взыскать с него деньги. Суд удовлетворил это требование.