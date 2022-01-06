Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Специалисты американской организации WebDM назвали симптомы рака кожи, которые можно обнаружить благодаря их проявлению на шее, лице, ушах — это жемчужно-белые наросты. Об этом пишет Express.

Врач Mos.ru

Такой симптом является проявлением самой распространенной формы рака кожи — базальноклеточной карциномы. При этом у нее имеется один из самых простых способов лечения. При этом она распространяется медленно, и чаще всего встречается именно у взрослых людей.

Базальноклеточные опухоли могут принимать разные формы зачастую с видимыми кровеносными сосудами на шее, ушах, лице. В некоторых случаях могут проявляться в виде полупрозрачных шишек или красных чешуйчатых пятен на коже.

Эксперты предупредили, что существует небольшой риск того, что плоскоклеточный рак распространится на другие части тела. При этом новообразования обычно появляются на участках кожи, подверженных воздействию солнца.