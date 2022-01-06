Саратов, , 09:19 — REGNUM В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 6 января зарегистрировали 134 365 случаев инфицирования коронавирусом, из них 181 — за прошедшие 24 часа. Выздоровели всего 121 955 пациентов, за сутки выписали 122 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Из числа заболевших за минувший день пневмония диагностирована у 20 пациентов, с признаками ОРВИ — 161 человек. На стационарном лечении находятся 1137 пациентов, на амбулаторном — 6086.

В Саратове за сутки выявили 83 случая заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 63 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проведено более 241,9 млн тестов на коронавирус.

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