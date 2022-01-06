Орландо, США, , 09:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась в пользу гостей со счетом 106:116.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший в матче 31 очков.

У «Орландо» наиболее результативным оказался разыгрывающий Коул Энтони, на счету которого 26 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 8 января примет у себя клуб «Сан-Антонио Спёрс», а «Орландо» днем позже на выезде встретится с командой «Детройт Пистонс».