Чита, , 09:15 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 6 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 164 783 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 840 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Из общего числа привитых 57 831 жителей региона получили первую прививку (на 534 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 048 741 (+1285 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 211 ревакцинированных (+89 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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