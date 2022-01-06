Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Протестующих на улицах Алма-Аты к утру 6 января не осталось, передает Sputnik Казахстан. На улицах города тишина и нет протестующих, а в воздухе стоит запах гари.

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Отмечается, многие магазины разграблены — в них выбиты стекла, светофоры же «выдраны с корнем».

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цены за 1 литр сжиженного газа до 120 тенге (60 тенге).

6 января в Алма-Ате началась масштабная операция по зачистке от мародеров, на площади города произошла перестрелка между военными и вооруженными людьми.