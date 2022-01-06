Торонто, Канада, 6 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У победителей забитыми голами отметились Джон Таварес (5-я минута), Ти Джей Броди (20-я), российский нападающий Илья Михеев (52-я, в большинстве) и Александер Керфут (60-я, в пустые ворота).

В составе «Эдмонтона» шайбы на свой счет записали Брендан Перлини (10-я) и немецкий форвард Леон Драйзайтль (12-я).

Отметим, в следующем матче «Торонто» 9 января сыграет на выезде с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Эдмонтон» 14 января также в гостях встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс».