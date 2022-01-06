6 января 2022 | Время чтения 4 мин

Бурятию в 2021 году захлестнули новые волны пандемии и паводка, а также был вынесен долгожданный приговор крупному политику. Подробности — в нашем материале.

Владимир Бадмаев, , 10:33 — REGNUM Минувший 2021 год в Бурятии выдался богатым на события. Республика пережила две волны пандемии коронавируса, наводнение, лишилась министра образования. Был также вынесен долгожданный приговор политику по делу о смертельном наезде.

Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

Долгая отставка министра

В марте правоохранители нагрянули с обыском в офис министра образования республики Баира Жалсанова. Чуть позже выяснилось, что обыски проводилась в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого на руководителя юридического лиц. По данным МВД, были похищены бюджетные средства в особо крупном размере, выделенные на развитие системы дошкольного образования.

«Установлено, что при совершении преступления виновные лица предоставили в министерство образования Бурятии документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств», — отметили в ведомстве.

В апреле министр попросился в отставку, однако глава региона Алексей Цыденов отправил его в отпуск без содержания до выяснения ситуации. При этом он сослался на то, что официальной информации от МВД нет.

Впрочем, в июле вопрос об отставке Жалсанова всё же был решён положительно. Но тут в дело вмешалась прокуратура, которая потребовала признать указ главы об увольнении министра «по собственному желанию» незаконным. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием изменить формулировку.

Баир Жалсанов Egov-buryatia.ru

Приговор экс-депутату

Тем временем в мае завершился длительный процесс над бывшим вице-спикером Народного хурала Бурятии и экс-лидером регионального отделения «Единой России» Баиром Жамбаловым. Его обвиняли в совершении смертельного ДТП в январе 2020 года и оставлении места происшествия.

Как установлено в суде, политик на своём внедорожнике возвращался с подлёдной рыбалки. Возле села Батурино в Прибайкальском районе, на скорости 104 км/ч он сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась через некоторое время.

Обвиняемый полностью отрицал свою вину, заявив, что он в этот момент находился в машине своего друга Галуста Пилосяна, а тот, в свою очередь, управлял его машиной. Последний к тому же сделал явку с повинной, подтвердив слова депутата. Однако следователям в ходе расследования всё же удалось доказать вину политика. В результате суд приговорил его к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Впрочем, обе стороны остались недовольны вердиктом. Отец погибшей девушки заявил, что будет обжаловать приговор, назвав его слишком мягким. Добавим, что в ноябре 2021 года к уголовной ответственности привлекли троих свидетелей за дачу ложных показаний.

Наводнение

Но не только уголовными делами и скандалами с представителями власти запомнился уходящий год в Бурятии. К концу лета в ряд районов и Улан-Удэ пришла большая вода — из-за проливных дождей в Монголии подняли уровень реки Селенга, в результате были подтоплены десятки домов и приусадебных участков.

Наводнение в Бурятии Главное управление МЧС по Бурятии

Уровень реки в районе республиканской столицы поднялся выше отметки выхода воды на пойму. В связи с ухудшением паводковой ситуации был введён режим ЧС регионального характера. На помощь пострадавшим были брошены силы спасателей, полиции, местных властей, а также добровольцы.

На ликвидацию последствий паводка были направлены десятки миллионов рублей. Ситуацию усугубляли приближающиеся холода, в связи с чем основные усилия были направлены на осушение освободившихся от воды домов. Кроме того, сельчане в четырёх районах остались без запасов на зиму, поскольку все огороды и картофельные поля были затоплены. Поэтому помимо финансовой помощи власти республики выделили им помощь в виде борщевого набора.

Второй год с коронавирусом

Обзор об итогах года был бы неполным без упоминания пандемии коронавируса. Бурятия в 2021 году пережила две очередные волны — летом и к концу осени. В июне республика стала первым регионом в России, где был объявлен двухнедельный локдаун. С 27 июня по 11 июля была запрещена деятельность практически всех предприятий, за редким исключением.

Врачи в Бурятии Egov-buryatia.ru

Продолжили работу лишь предприятия непрерывного цикла, а также строительные и другие магазины навынос, что вызвало сильное недовольство жителей. Но наиболее сильное возмущение вызвали ограничения на въезд в места отдыха, в том числе на Байкал. Дело в том, что иногородние могли отдыхать на озере при условии группового заезда.

Недовольство очередным локдауном, введённым уже решением правительства РФ в начале ноября, выплеснулось уже из соцсетей в реальную жизнь. 1 ноября торговый центр «Заря» в Улан-Удэ оказался в центре внимания федеральных СМИ.

В соцсетях появилось видео, как накануне граждане без обязательных QR-кодов и масок штурмом прорываются в заведение. Покупателей ввело в заблуждение то, что в заведении располагается продуктовый магазин, куда допуск остаётся свободным. Дело дошло практически до драки охранников ТЦ с недовольными покупателями, что вызвало горячее обсуждение в соцсетях.

Впрочем, пандемия ещё не закончилась, а какие новые штаммы нам грозят в будущем и к чему всё это приведёт, покажет наступивший 2022 год.