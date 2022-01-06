Ухань, Китай, , 08:56 — REGNUM Японская корпорация Honda Motor и китайский автопроизводитель Dongfeng Motor в рамках совместного предприятия построят крупный завод по производству электромобилей в китайском городе Ухань. Об этом сообщает агентство Reuters.

Honda

Партнёры рассчитывают начать выпуск электромобилей на новом предприятии в 2024 году. Производственная мощность завода составит 120 тысяч электромобилей в год.

Ранее в Honda представили планы по созданию нового бренда электромобилей под названием Honda e: N Series. Бренд будет ориентирован на рынок Китая, в Honda рассчитывают выпустить десять новых моделей электромобилей в партнёрстве с Dongfeng и другим китайским производителем — GAC Group.

Первыми автомобилями новой серии станут модели класса мини-SUV e: NS1 и e: NP1. Эти модели, созданные на основе автомобильной платформы HR-V третьего поколения, должны выйти на рынок весной 2022 года.

В апреле 2021 года исполнительный директор Honda Тошихиро Мибе заявил, что компания планирует полностью прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Позже он добавил, что в компании готовы пересмотреть планы в случае введения строгих требований к авто с ДВС в Северной Америке и Евросоюзе.

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