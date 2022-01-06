Киев, , 08:56 — REGNUM «Газпром» нанес элите Украины «удары под дых» сокращением газового транзита из-за политики в энергетической сфере стран ЕС. Об этом заявил экономист Алексей Кущ.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, действия «Газпрома» ставят под угрозу снабжение Украины газом. «Ударами под дых» эксперт назвал закрытие реверса из Венгрии и сокращение прокачки топлива в сторону Словакии — по территории Украины.«Самое печальное … — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы», — написал Кущ написал в колонке для «Главреда».Он отметил, что ЕС теряет интерес к украинской ГТС, т.к. страны ЕС работают по принципу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на газ», а на Украине данная «пуповина разорвана».

По его мнению, только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь покупать его напрямую у РФ, не может обеспечить себя дешевым газом, несмотря на собственную ГТС. Кущ допустил, что ситуация может сложиться так, что Украине придется покупать дорогой газ на европейских хабах.