Киев, 6 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Газпром нанес элите Украины «удары под дых» сокращением газового транзита из-за политики в энергетической сфере стран ЕС. Об этом заявил экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

По его словам, действия Газпрома ставят под угрозу снабжение Украины газом. «Ударами под дых» эксперт назвал закрытие реверса из Венгрии и сокращение прокачки топлива в сторону Словакии — по территории Украины.

«Самое печальное… — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы», — написал Кущ в колонке для «Главреда».

Он отметил, что ЕС теряет интерес к украинской ГТС, т. к. страны ЕС работают по принципу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на газ», а на Украине данная «пуповина разорвана».

По его мнению, только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь покупать его напрямую у РФ, не может обеспечить себя дешевым газом, несмотря на собственную ГТС. Кущ допустил, что ситуация может сложиться так, что Украине придется покупать дорогой газ на европейских хабах.