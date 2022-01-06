Чита, , 08:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 685 (+91 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 86 557 пациентов (+139 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2218 человек (+8 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 91 (+7 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 за сутки).

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