Екатеринбург, 6 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле подъезда одного жилого дома умер пожилой мужчина. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, гражданин приехал из Перми к сыну. Он добирался к нему в микрорайон ЖБИ с поезда, но скончался возле подъезда, так и не увидев своего родственника.

В Следственном комитете подтвердили факт произошедшего. Следователи проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тело мужчины обнаружили возле жилого дома в Ботаническом микрорайоне.