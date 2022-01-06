Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту травмирования ребёнка при спуске с горы на «ватрушке». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об инциденте появилась в СМИ.

Катание с горки Андрей Репин © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что днём 4 января дети катались на горе Тугая в Горно-Алтайске. Двое из них на большой скорости врезались в бетонное ограждение.

«Одному из мальчиков удалось спрыгнуть со сноутюба и избежать прямого удара, второй — травмировался. Медицинские работники бригады скорой медицинской помощи доставили ребёнка в республиканскую больницу», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. В рамках проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства происшествия.