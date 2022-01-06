Чита, , 08:51 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 6 января 2022 года вакцинацию завершили 542 126 человек из более одного миллиона граждан (+2444 за последние трое суток). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 587 311 человек (+2484 трое суток).

Вакцинация Фото КБ № 8 ФМБА России

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Повторно вакцинировались 119 000 жителей региона (+2106 за трое суток).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце 2021 года. Губернатор региона Александр Осипов выступил за принудительную вакцинацию.

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