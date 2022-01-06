6 января 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 10:33 — REGNUM Европейская часть России попала под мощный атлантический циклон. В Москву циклон принёс сильный снегопад и метель.

Москву накрыл снегопад Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В Москву пришел новый циклон Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В среду, 5 января, в столице выпало 15% от месячной нормы осадков. Под влиянием скандинавского циклона «Аннет» скорость ветра усилилась до 15 м/с, на дорогах проблемы с видимостью и гололед.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Циклон «Аннет» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Праздничный снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздничный снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Новый циклон пришел в Москву Василий Иванов © ИА REGNUM

Предрождественский снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

По сообщению центра «Фобос», 6 января в Москве станет самым тёплым с начала года: на термометрах около 0°. Осадков станет заметно меньше по сравнению со вчерашним днём, но полностью они не прекратятся. Сумма за сутки может составить порядка 5 мм, выпадать всё будет в виде мокрого снега, преимущественно в первой половине дня. Тёплая погода продлится недолго: уже в пятницу — 4°, а в выходные — −7…−9°.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM