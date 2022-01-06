Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Все авиарейсы в аэропорту Нур-Султана — столицы Казахстана — отменены до 09:00 мск, передает 6 января Sputnik Казахстан.

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«Это рейсы в Алма-Аты, Семей, Петропавловск, Актобе, Туркестан и Москву», — отмечается в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Жители выступили против роста цен на сжиженный газ.

5 января президент страны ввел чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. В тот же день режим ЧП распространили на всю территорию страны — до 19 января.