Вашингтон, 6 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Возможно, сенат США откажется от санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Politico.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», предложенный республиканцем Тедом Крузом, вероятнее всего, не будет утвержден, отмечает издание. Ранее демократы последовательно поддерживали новые ограничения, но 5 января они «сигнализировали о значительном изменении позиции».

Главной причиной стало нежелание мешать американскому лидеру Джо Байдену во взаимодействии с РФ, отмечает издание.

В декабре 2021 г. Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 г., в котором от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» отказались.