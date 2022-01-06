Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Жители Нур-Султана (Казахстан) массово пытаются снять деньги в единственном работающем банке, передает 6 января Sputnik Казахстан.

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Большая очередь — у отделения Халык банка в Нур-Султане.

Ранее Нацбанк Казахстана сообщил, что все финансовые организации страны приостановили деятельность на фоне сбоев в работе интернета.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области выступили против 2-кратного роста цен на сжиженный газ, после чего протесты распространились на другие города.

По всему Казахстану отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. В тот же день режим ЧП — также до 19 января — распространили на всю территорию страны.