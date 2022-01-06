Казань, , 09:31 — REGNUM В Татарии между поселками Аракчино и Верхний Услон после необходимого технического освидетельствования открыли ледовую переправу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Открытие ледовой переправы в Татарии 16.mchs.gov.ru

Общая протяженность открытой накануне переправы составляет 3,2 км. Организовано однополосное движение, расстояние между полосами составляет 150 метров, а ширина одной полосы — 20 метров. Для переезда допустимая масса транспортного средства не должна превышать 3,5 тонны. Движение по данной дороге сократит расстояние между населенными пунктами Аракчино и Верхним Услоном на 60 километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, первые ледовые переправы открыли в Татарии 28 декабря. Одна заработала на Волге между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые. Вторую ледовую переправу открыли в Мамадышском районе через реку Кама. Движение автотранспорта в круглосуточном режиме организовано от села Соколка Мамадышского района до поселка Новый Закамский Нижнекамского района.

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