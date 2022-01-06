В Татарии открыли ещё одну ледовую переправу
Казань, 6 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Татарии между поселками Аракчино и Верхний Услон после необходимого технического освидетельствования открыли ледовую переправу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Общая протяженность открытой накануне переправы составляет 3,2 км. Организовано однополосное движение, расстояние между полосами составляет 150 метров, а ширина одной полосы — 20 метров. Для переезда допустимая масса транспортного средства не должна превышать 3,5 тонны. Движение по данной дороге сократит расстояние между населенными пунктами Аракчино и Верхним Услоном на 60 километров.
Ранее ИА REGNUM сообщало, первые ледовые переправы открыли в Татарии 28 декабря. Одна заработала на Волге между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые. Вторую ледовую переправу открыли в Мамадышском районе через реку Кама. Движение автотранспорта в круглосуточном режиме организовано от села Соколка Мамадышского района до поселка Новый Закамский Нижнекамского района.
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