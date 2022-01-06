Чита, , 08:31 — REGNUM Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Забайкалье региональный минздрав характеризует как стабильную. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежесуточно фиксируют около ста новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выявлено 87 инфицированных. В моностационарах лечение проходят пациенты с различной степенью тяжести течения болезни. На данный момент состояние 84 человек врачи расценивают как тяжелое, 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

«В целом, ситуацию можно назвать стабильной. Нет такого, чтобы были забиты все койки в реанимациях. Но, к сожалению, пока остается много тяжелых случаев», — пояснила глава краевого министерства здравоохранения Оксана Немакина.

По её словам, в палатах интенсивной терапии абсолютное большинство с сопутствующими заболеваниями.

«В большей степени это возрастные пациенты. 85−90% случаев — это пациенты, которые имеют в анамнезе сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечнососудистой системы. Большая часть пациентов — либо не успели ревакцинироваться, либо не поставили второй компонент прививки, либо вообще не вакцинировались. Сейчас многие пациенты с сожалением говорят о том, что они не успели», — отмечает чиновница.

Между тем, добавила Оксана Немакина, за праздничные дни кратно снизился темп вакцинации в Забайкалье, несмотря на то, что все прививочные кабинеты работают в штатном режиме. В среднем по краю за сутки сейчас вакцинируются 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января общее число жертв COVID-19 в Забайкалье составляет уже 2210 человек (+8 за сутки).

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