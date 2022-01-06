Алькой, , 08:30 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уверенно обыграл команду «Алькояно» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Реал Мадрид» RonnyK

Игра состоялась на поле стадиона «Эль-Кольяо» в Алькое и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились бразильский защитник Эдер Милитао (39-я минута) и форвард Марко Асенсио (76-я).

У «Алькояно» голы на счету форварда Даниэля Веги (66-я) и голкипера Хосе Хуана, от которого мяч ушел в собственные ворота (78-я).

Отметим, в результате этой победы «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Алькояно» выбыл из дальнейшего розыгрыша.