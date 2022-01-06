Алькой, 6 января 2022, 08:30 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уверенно обыграл команду «Алькояно» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на поле стадиона «Эль-Кольяо» в Алькое и закончилась победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились бразильский защитник Эдер Милитао (39-я минута) и форвард Марко Асенсио (76-я).
У «Алькояно» голы на счету форварда Даниэля Веги (66-я) и голкипера Хосе Хуана, от которого мяч ушел в собственные ворота (78-я).
Отметим, в результате этой победы «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Алькояно» выбыл из дальнейшего розыгрыша.