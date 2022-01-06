Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Научно-фантастическая комедия «Не смотрите наверх» режиссёра Адама Маккея вошла в тройку самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра Netflix по итогам первого месяца показа. Об этом сообщается на сайте платформы.

Netflix Matthew Keys

Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов за всю историю существования платформы. При составлении рейтинга учитывалось общее количество часов, которые пользователи сервиса потратили на просмотр фильма за первые 28 дней показа в онлайн-кинотеатре.

Лидером платформы остаётся боевик Роусона Маршалла Тёрбера «Красное уведомление». В общей сложности пользователи Netflix смотрели картину с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот в главных ролях более 364 млн часов.

Вторую строчку занимает фильм ужасов 2018 года «Птичий короб» с 282 млн просмотренных часов за первые 28 дней проката. Третье место по итогам первых четырёх недель показа взяла чёрная комедия «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Капиро и Дженнифер Лоуренс. Её в общей сложности смотрели в течение 263 млн часов.

Фильм «Не смотрите наверх» вышел в ограниченный прокат в США 10 декабря 2021 года. Картина стала доступна на Netflix 24 декабря.

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