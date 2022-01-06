Абакан, 6 января 2022, 08:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 28 носителей коронавируса, выздоровели 84 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 января в республиканском правительстве.
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В Абакане подтверждено восемь случаев заражения SARS-CoV-2, в Саяногорске — пять, в Черногорске — один.
С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 288 случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в регионе выявили 30 носителей коронавируса, выздоровели 112 человек.
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