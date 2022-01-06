Астана, 6 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Власти Казахстана защитят интересы «полиэтнического народа» республики и безопасность иностранных граждан в ходе беспорядков, происходящих в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний», — говорится в сообщении.

В МИД также пообещали, что в Казахстане продолжат защищать права иностранных журналистов и дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что Нур-Султан привержен соблюдению международных обязательств.

Напомним, в ряде городов Казахстана с 4 января протесты из-за подорожания газа переросли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате, там начались погромы магазинов и банков. В городе проводится антитеррористическая операция.