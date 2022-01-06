Чита, , 08:21 — REGNUM Глава Забайкальского края Александр Осипов посетил «красную зону» главного моностационара региона, оценил загруженность коечного фонда, и то, в каких условиях работают врачи. Кроме того, глава региона навестил пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, поздравил их с Новым годом и наступающим Рождеством. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Kremlin.ru

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«Я сам ровно год назад лежал в этом моногоспитале с коронавирусом. Провел здесь и новогоднюю ночь, и Рождество. Поэтому хотелось поддержать всех тех, кто сейчас встречает праздники на больничной койке. Пожелать им сил, терпения, скорейшего выздоровления и хорошего настроя. Чем может пациент помочь врачам его вылечить, кроме как выполнением всех рекомендаций? Позитивным настроем на быстрое восстановление, выписку и вообще хороший исход», — отметил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 5 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 594 (+87 за минувшие сутки).

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