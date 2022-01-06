Сидней, Австралия, , 08:16 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Италии Маттео Берреттини во второй встрече матча третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Австралии. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Российский спортсмен обыграл итальянца в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Соперники провели на корте 2 часа 37 минут. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, восемь раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, подал навылет шесть раз, также допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Отметим, победа Медведева позволила России сравнять счет в матче Кубка АТР с Италией до 1−1. Ранее Роман Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру в двух сетах со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Победитель в матче определится в парной встрече, в которой Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с Маттео Берритини и Янником Синнером.