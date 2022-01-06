Баку, 6 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 5 января выявили 553 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 9527 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 618 918 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 603 055 человек, в том числе 736 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 7454 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8409 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 413 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6555 тестов. Выздоровевшими медики признали 674 человек. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.