Лондон, , 08:04 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» уверенно с «сухим» счетом обыграл другую лондонскую команду «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол (сс) Edoardo Busti

Игра состоялась на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» и закончился победой «Челси» со счетом 2:0.

У победителей забитый гол записал на свой счет немецкий полузащитник Кай Хаверц (5-я минута), в составе «Тоттенхэма» мяч в собственные ворота отправил защитник Бен Дэвис (34-я).

Отметим, ответный матч «Челси» с «Тоттенхэмом» в полуфинале матче Кубка английской лиги пройдет 12 января. В другом полуфинале встретятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».