Кабул, 6 января, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась в связи с наступлением холодного времени года и сильных морозов. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Организации Объединённых наций (ООН).

United Nations Беженки. Афганистан

Отмечается, что с наступлением зимних холодов возросла потребность жителей Афганистана в гуманитарной помощи. В стране миллионы людей страдают от холода и нехватки пропитания. Часть районов страны оказалась отрезана от внешней помощи из-за сильных снегопадов.

Метеорологи отмечают, что холода в Афганистане будут только усиливаться, а снегопад продолжится. В связи с захватом власти в стране террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане было приостановлено оказание гуманитарной помощи и заморожены активы. Гуманитарная катастрофа усугубляется с каждым днём, людям не хватает еды и топлива для обогрева жилья.

Учреждения системы ООН наращивают объемы помощи, направляют нуждающимся продовольствие и оказывают им медицинскую помощь. Предпринимаются необходимые усилия для доставки помощи в те районы, которые могут в ближайшие дни оказаться недоступными в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщинам в Афганистане работать может усугубить и без того крайне непростую экономическую ситуацию.