Пекин, , 08:02 — REGNUM Запуск двух лабораторных модулей и завершение строительства китайской орбитальной станции «Тяньгун» запланированы на 2022 год. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь» будут состыкованы в базовым модулем космической станции «Тяньхэ», который был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. Включение лабораторных модулей в состав станции станет завершающим этапом её строительства.

Также в 2022 году Китай планирует запустить к космической станции два пилотируемых корабля «Шэньчжоу» и два грузовых корабля. Другие работы по станции включают возвращение пилотируемого корабля и выходы в открытый космос.

В настоящее время на китайской орбитальной станции находятся космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу. Они прибыли на станцию в октябре 2021 года на корабле «Шэньчжоу-13».

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские космонавты начали работы за бортом орбитальной станции