Тбилиси, 6 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный на шесть лет, призвал сторонников создать «чёрные списки» представителей силовых ведомств, прокуроров и судей, «причастных к политическим преследованиям и репрессиям». Об этом сообщил журналистам член политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе после того, как навестил бывшего лидера страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Они (силовики, прокуроры и судьи, прим. — ИА REGNUM) не должны чувствовать себя вольготно в стране и не должны ездить в Европу или Америку, в страны, где демократия является главным принципом», — сказал Гоциридзе.

Он добавил, что планируется создать группу юристов, которая составит списки, чтобы потом передать их в иностранные посольства.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее он был заочно обвинён по двум уголовным делам и приговорён к шести годам лишения свободы. Он также проходит обвиняемым по двум делам. Кроме того, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы Грузии, так как Саакашвили вернулся на родину нелегально.