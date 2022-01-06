Куала-Лумпур, 6 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 31 609 человек. Также за минувшие сутки в королевстве выявили 3270 носителей SARS-CoV-2, причем 3018 из них заразились непосредственно на территории страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 773 156 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 39 739 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 257 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 137 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 6 января в Малайзии полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции более 78,5% жителей.